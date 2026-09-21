«أكاديمية IFBB دبي»: رحيل أحمد بن راشد خسارة كبيرة للرياضة الإماراتية

نعت أكاديمية IFPP للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكرة مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز والعمل من أجل الوطن، امتدت لعقود وأسهمت في ترسيخ حضور دولة الإمارات في محافل رياضية عدة، خصوصاً في الفروسية وسباقات الخيل.

وأكد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد ونائبة الدكتور وليد عبد الكريم، أن رحيل سموه يمثل خسارة كبيرة للرياضة الإماراتية، وللفروسية وسباقات الخيل بصورة خاصة، بعدما ارتبط اسمه بهذه الرياضات عبر مسيرة طويلة ترك خلالها بصمات واضحة، وأسهم في دعم تطورها وتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإقليمية والعالمية لسباقات الخيل.

وتقدم مجلس إدارة الأكاديمية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ونوهت الأكاديمية إلى أن عطاء المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شمل قطاعات رياضية متعددة، كان من بينها نادي الوصل، الذي ارتبط به في مسيرة طويلة، ودعمه اللامحدود للكيان والذي يعد «الأب الروحي» له، إلى جانب إسهاماته الرائدة في الرياضات البحرية في دبي، ليشكل بذلك حضوراً متنوعاً في المشهد الرياضي الإماراتي، موضحة أن الرياضة الإماراتية، فقدت برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قامة رياضية تركت إرثاً راسخاً وبصمة ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن، وفي ميادين الفروسية وسباقات الخيل، بما قدمه من دعم وعطاء امتد لأجيال.