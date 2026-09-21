الاتحاد الإماراتي للبولو: أحمد بن راشد قامة رياضية خالدة في الفروسية



نعى اتحاد البولو ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكراً مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز والعمل من أجل الوطن، امتدت لعقود وأسهمت في ترسيخ حضور دولة الإمارات في العديد من المحافل الرياضية، خصوصاً في الفروسية وسباقات الخيل.

وأكد الاتحاد أن رحيل سموه يمثل خسارة كبيرة للرياضة الإماراتية، وللفروسية وسباقات الخيل بصورة خاصة، بعدما ارتبط اسمه بهذه الرياضات عبر مسيرة طويلة ترك خلالها بصمات واضحة، وأسهم في دعم تطورها وتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإقليمية والعالمية لسباقات الخيل.

وتقدم الاتحاد بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأشار الاتحاد، في بيان النعي، إلى أن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كان من الشخصيات البارزة في مسيرة الفروسية وسباقات الخيل بالدولة، حيث امتد حضوره المؤثر على مدى عقود، وأسهم في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى أن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ارتبط بالخيول مالكاً ومربياً، وحقق من خلال مسيرته العديد من الإنجازات والألقاب المرموقة في ميادين السباقات العالمية، كما أسس مضمار جبل علي للسباقات، الذي أصبح أحد المعالم البارزة في منظومة سباقات الخيل بالدولة، وأسهم برؤيته وخبرته في دعم هذه الرياضة وتطوير مؤسساتها.

ونوه الاتحاد في بيانه إلى أن عطاء الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لم يتوقف عند الفروسية وسباقات الخيل، بل امتد إلى قطاعات رياضية متعددة، كان من بينها نادي الوصل، الذي ارتبط به في مسيرة طويلة، إلى جانب إسهاماته الرائدة في الرياضات البحرية في دبي، ليشكل بذلك حضوراً متنوعاً في المشهد الرياضي الإماراتي.

وأكد الاتحاد أن الرياضة الإماراتية، والفروسية على وجه الخصوص، فقدت برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قامة رياضية تركت إرثاً راسخاً وبصمة ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن، وفي ميادين الفروسية وسباقات الخيل، بما قدمه من دعم وعطاء امتد لأجيال.

واختتم الاتحاد الإماراتي للبولو بيانه باستذكار مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بكل الوفاء والتقدير، والدعاء بأن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام وأهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.