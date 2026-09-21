رعاية استراتيجية لنادي «جلف يونايتد» للموسم الرياضي 2026-2027

أعلنت مجموعة «إرث» للاستثمار والتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية لتصبح الراعي الرئيسي والشريك الرسمي لقميص نادي «جلف يونايتد» لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.

وتجمع هذه الشراكة بين مؤسستين انطلقتا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمحوران حول تمكين أفراد المجتمع، مدفوعتين بطموح مشترك لترسيخ مفاهيم الابتكار وتحدي المألوف في قطاعاتهما، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل إمارة دبي.

ومنذ تأسيسه في دبي عام 2019 بوصفه أكاديمية كروية تهدف إلى توفير فرص للواعدين، حقق «جلف يونايتد» نمواً متسارعاً ليصبح مؤسسة رياضية متكاملة تضم فريقاً ينافس في دوري المحترفين الإماراتي، إلى جانب هيكل أكاديمي شامل يغطي فئات عمرية متعددة، ويدخل النادي اليوم فصلاً جديداً تحت قيادة أسطورة كرة القدم أندريس إنييستا، الذي اختار «جلف يونايتد» ليكون محطة انطلاق مسيرته في عالم التدريب.

ويحمل إنييستا تاريخاً كروياً استثنائياً، حيث كان أيقونة لواحدة من أعظم الفترات في تاريخ نادي برشلونة، مُتوجاً بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وعلى المستوى الدولي، تُوّج مع المنتخب الإسباني ببطولة أمم أوروبا عامي 2008 و2012، وبكأس العالم عام 2010.

وجاء قراره ببدء مسيرته التدريبية في الإمارة امتداداً لعلاقته الوثيقة بالدولة، حيث لعب موسمه الاحترافي الأخير فيها واتخذ من دبي موطناً لعائلته، ما يعكس توافقاً عميقاً مع فلسفة «جلف يونايتد» القائمة على الاستثمار في المواهب الشابة، وتطوير اللاعبين برؤية هادفة ورعاية فردية.

وقال أندريس إنييستا، المدير الفني لنادي «جلف يونايتد»: «نحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة «إرث»، المطوّر العقاري المحلي الذي يحظى بسمعة مرموقة، نتشارك معاً الشغف ذاته في التفاعل مع المجتمع ومنح الفرص لأفراده، ونحن متحمسون جداً لانطلاق الموسم ونتطلع للعمل معاً».

من جانبه، قال عثمان تشيليكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إرث»: «متحمسون للغاية لبدء هذه الرحلة مع نادي جلف يونايتد، هناك انسجام طبيعي في هذا التعاون؛ فكلا المؤسستين انطلقتا من الإمارات، وتضعان الإنسان في صميم أعمالهما، وتمثلان جيلاً جديداً من الشركات التي تطمح للتفكير بأسلوب مختلف والابتكار، إن رؤية النادي يتطور من أكاديمية إلى مؤسسة احترافية على هذا النحو هو أمر استثنائي، واختيار أسطورة مثل إنييستا لهذا المشروع ليكون بداية للفصل التالي من مسيرته الاستثنائية، يعكس بوضوح حجم ما يتم بناؤه في هذا النادي».

وأضاف تشيليكر مسلطاً الضوء على البعد المجتمعي والشخصي للشراكة: «بصفتي مشجعاً لكرة القدم منذ الصغر، تحمل هذه الشراكة طابعاً شخصياً بالنسبة لي، لطالما آمنت أن كرة القدم تتجاوز مجرد اللعب؛ فهي تُعلم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي، لذا، فإن هذه الشراكة تتجاوز حدود الرعاية التقليدية، لتكون فرصة لرد الجميل للمجتمع وخلق الفرص، نحن في مجموعة «إرث» نتبنى فلسفة (إرث ينبض بالحركة)، لإيماننا بأن الأثر الحقيقي يُبنى ويُصاغ ويُستدام باستمرار ليُلهم الأجيال القادمة».

بدوره، قال أحمد الصراف، رئيس نادي «جلف يونايتد»: «تمثل هذه الشراكة حالة استثنائية لمؤسستين تأسستا في دبي، وتتشاركان الإيمان الراسخ بإمكانات المدينة والالتزام بالمساهمة في مستقبلها، ونفخر بالترحيب بمجموعة «إرث» بوصفه راعياً رئيسياً لنا، ونتطلع إلى بناء شراكة تثري قيمة لاعبينا ومشجعينا ومجتمعنا الأوسع».

وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار مجموعة «إرث» على قمصان الفريق الأول وفرق الأكاديمية في كافة الفئات العمرية لنادي «جلف يونايتد»، كما سيتعاون الطرفان خلال الموسم في إطلاق مبادرات مجتمعية وفعاليات مشتركة تستثمر كرة القدم كمنصة للتواصل المجتمعي، وتجمع بين اللاعبين والعائلات والمشجعين في مجتمع دبي، استناداً إلى التزامهما المشترك تجاه الأفراد والمدينة التي انطلقا منها.