سيدات الإمارات يتألقن أمام عُمان في أولمبياد الشطرنج بسمرقند

واصل منتخب الإمارات الوطني للسيدات نتائجه الإيجابية في أولمبياد الشطرنج العالمي المقام حالياً في مدينة سمرقند الأوزبكية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على منتخب عُمان بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ورفع منتخب السيدات رصيده إلى 5 نقاط في ترتيب الفرق، و10 نقاط على الطاولات، بعد تحقيقه فوزين وتعادلاً مقابل خسارة واحدة خلال الجولات الأربع الأولى، ويلتقي في الجولة الخامسة مع منتخب إستونيا.

وشهدت مواجهة عُمان فوز روضة السركال على آناة العيسائي، ووافية درويش المعمري على يمنى الندابي، وموزة ناصر الشامسي على كوثر المعمري، ومريم عيسى على مريم يوسف البلوشي.

وكان منتخب السيدات قد استهل مشواره بالفوز على منتخب أنتيغوا وبربودا بنتيجة 4-0، ثم تعادل مع منتخب التشيك 2-2، قبل أن يخسر أمام منتخب جورجيا 0-4 في الجولة الثالثة، ليعود سريعاً في الجولة الرابعة ويحقق فوزه الثاني في البطولة أمام عُمان.

وفي منافسات الرجال، خسر منتخب الإمارات أمام منتخب الفلبين بنتيجة 0-4، ضمن الجولة الرابعة، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في ترتيب الفرق و7.5 نقطة على الطاولات.

وكان منتخب الرجال قد حقق فوزه الثاني في البطولة خلال الجولة الثالثة، بعدما تغلب على منتخب بروناي بنتيجة 3-1، عقب فوزه في الجولة الأولى على جرينادا 4-0 وخسارته في الجولة الثانية أمام مولدوفا 0.5-3.5. ويلتقي منتخب الرجال في الجولة الخامسة مع منتخب السنغال، فيما يواجه منتخب السيدات منتخب إستونيا.