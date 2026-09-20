«الإمارات للتنمية المتوازنة» يطلق النسخة الثانية من سلسلة «سباقات قرى الإمارات للجري»

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن تفاصيل النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن مشاركة المجلس في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام.

تنطلق سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026 خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وتشمل سبعة سباقات تقام في سبع قرى موزعة على مختلف إمارات الدولة، حيث تبدأ الجولة الأولى في قدفع بإمارة الفجيرة يوم 10 أكتوبر المقبل، تليها الهباب في دبي يوم 17 أكتوبر، ثم وادي الحلو في الشارقة يوم 24 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين يوم 31 أكتوبر، ومصفوت في عجمان يوم 14 نوفمبر المقبل، والرمس في رأس الخيمة يوم 28 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.

تحافظ النسخة الثانية على مفهوم الرحلة الذي يميز السلسلة، حيث ينتقل المشاركون بين القرى الإماراتية لاكتشاف تنوع تضاريسها وطبيعتها وثقافتها، بما يحول السباقات إلى تجربة تجمع بين الرياضة والاستكشاف والسياحة، إلى جانب تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في القرى المستضيفة.

كما تشهد النسخة الثانية إضافة وجهتين جديدتين إلى مسار السلسلة، هما الهباب ووادي الحلو، في إطار توسيع التجربة وإتاحة الفرصة للمشاركين لاكتشاف المزيد من الوجهات الريفية المتميزة في دولة الإمارات.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الذي حققته سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 50 جنسية، بمشاركة أكثر من 25 نادياً ومجموعة للجري، إلى جانب حصولها على تكريم من منظمة الأمم المتحدة للسياحة تقديراً لإسهامها في دعم السياحة الرياضية والمجتمعية، بما يعكس نجاح المبادرة في الجمع بين الرياضة والتنمية والسياحة.