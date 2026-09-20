محمد العبيدلي يشارك في اجتماع تنفيذية الاتحاد العربي للشراع

شارك محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع، المنعقد على هامش البطولة العربية لفئة «أوبتمست» بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهنأ أعضاء اللجنة التنفيذية، العبيدلي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، ممثلاً لمنطقة غرب آسيا، مؤكدين أهمية التمثيل العربي في المناصب القيادية، وانعكاسه على تطوير رياضة الشراع في المنطقة العربية.

من جهته، توجه محمد العبيدلي، بالشكر إلى الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، والدول التي ساندته في انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد القاري. وأكد العبيدلي أنه سيكون حلقة وصل تربط القارة الآسيوية بالعالم العربي، موضحاً عزمه على مواصلة جهود التطوير، إلى جانب تعزيز الربط بين برامج الاتحاد الدولي للشراع والاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد العربي.

وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية عدداً من البنود التطويرية الخاصة برياضة الشراع، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادات الأعضاء، إلى جانب الاستعدادات لدورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين عام 2027.