مشاركة مميزة لمحكمي القوة البدنية في بطولة «تشالنج للقوة البدنية» بالكويت

أكمل حكام الإمارات للقوة البدنية الدوليون سعيد جمعة الماس، وعبدالله موسى الطويل، وإبراهيم عبدالله العلي، مشاركتهم في إدارة منافسات «بطولة تشالنج للقوة البدنية»، التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التعاون الرياضي المستمر بين الجانبين.

جاءت مشاركة الحكام الإماراتيين بناءً على دعوة رسمية من اللجنة الكويتية للقوة البدنية، للاستفادة من الكوادر التحكيمية الإماراتية لما تتمتع بها من خبرة دولية في إدارة منافسات البطولة.

من جهته، تقدم فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على دعمه المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصه على تعزيز حضور الحكام الإماراتيين في البطولات والمحافل الرياضية الخارجية.

وأوضح الزعابي أن مشاركة الحكام الإماراتيين في إدارة منافسات البطولة تعكس عمق التعاون الرياضي المشترك، والثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية المواطنة، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز حضور الكوادر الوطنية في المحافل الرياضية الإقليمية ما يؤكد المستوى الذي وصلت إليه في رياضة القوة البدنية، مشيراً إلى أهمية استمرار مثل هذه المشاركات الخارجية في تطوير الخبرات الوطنية وتمثيل الدولة بصورة مشرفة.