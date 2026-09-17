انطلاقة قوية لبطولة T20 لتطوير الكريكيت في دبي





انطلقت في دبي منافسات النسخة الرابعة من بطولة موانئ دبي العالمية T20 لتطوير الكريكيت، التي تستضيفها ملاعب أكاديمية الكريكيت التابعة للمجلس الدولي للكريكيت «ICC» بدبي، وتستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة ستة فرق تمثل أندية دوري موانئ دبي العالمية ILT20، وهي: أبوظبي نايت رايدرز، ديزرت فايبرز، دبي كابيتالز، جلف جاينتس، MI الإمارات، والشارقة ووريورز.

وشهدت الجولة الافتتاحية منافسات قوية، حيث بدأ الشارقة ووريورز، حامل اللقب، حملة الدفاع عن لقبه بفوز على دبي كابيتالز، فيما حقق أبوظبي نايت رايدرز الفوز على MI الإمارات، وتغلب جلف جاينتس على دبي كابيتالز، بينما نجح ديزرت فايبرز في تجاوز MI الإمارات، في بداية عكست قوة المنافسة وارتفاع المستوى الفني للبطولة.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة باعتبارها منصة رئيسية لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة، ولا سيما اللاعبين الإماراتيين، ومنحهم فرصة المنافسة في أجواء احترافية إلى جانب مجموعة من أبرز اللاعبين الصاعدين، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية وإكسابهم الخبرة المطلوبة لخوض منافسات المستوى الأعلى.

وتأتي البطولة أيضاً ضمن منظومة تطوير اللاعبين وإعدادهم للمشاركة في الموسم الخامس من بطولة موانئ دبي العالمية ILT20، حيث يمثل الأداء في بطولة التطوير فرصة مهمة للاعبين لإثبات قدراتهم أمام الأجهزة الفنية للفرق الستة.

وتتواصل منافسات البطولة حتى 24 سبتمبر، قبل أن تتجه الأنظار إلى مزاد لاعبي الموسم الخامس من ILT20، المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، والذي يشكل محطة مهمة لاختيار اللاعبين الذين سينضمون إلى الفرق الستة المشاركة في النسخة الخامسة من الدوري، والمقرر إقامتها في وقت لاحق من العام الجاري.

وتؤكد بطولة T20 لتطوير الكريكيت مكانتها كإحدى أبرز المبادرات الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب، وتوفير مسار واضح أمام اللاعبين الشباب للانتقال إلى مستوى المنافسة الاحترافية، بما يدعم جهود تطوير لعبة الكريكيت في دولة الإمارات ويعزز قاعدة المواهب المحلية.