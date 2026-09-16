بحضور عبدالله الشرقي …فرق الإمارات تتصدر «سيشور فينكس» للياقة البدنية في قطر

حصدت فرق الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في النسخة السادسة من بطولة «سيشور فينكس غيمز 2026» للياقة البدنية، التي أقيمت في دولة قطر الشقيقة، بعدما توج فريق «كروس فت العين» بالمركز الأول، وحل فريق «ريج الإمارات» ثانياً، وفريق «QHP كول الإمارات» ثالثاً، في إنجاز يعكس الحضور المتنامي لرياضة اللياقة البدنية الإماراتية في البطولات الإقليمية.

شهد منافسات البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي بارك للفرق والرياضيين الإماراتيين نتائجهم، وثمّن الإنجازات التي تحققت، كما اطلع على التجربة التنظيمية والفنية للبطولة.

وقدم الشيخ عبدالله الشرقي دروعاً تذكارية باسم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إلى «إرادة فتنس»، الجهة المنظمة للبطولة، ومؤسسة أسباير زون، التي استضافت المنافسات، كما قدم درعاً تذكارية إلى سعادة سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة «Visit Qatar»، تقديراً لدورهم في دعم وإنجاح البطولة.

تبادل الخبرات

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن حضور البطولة يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على متابعة التجارب الإقليمية والدولية في رياضات اللياقة البدنية، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات الرياضية الخليجية، بما يدعم تطوير هذه الرياضات ويوسع فرص مشاركة الرياضيين الإماراتيين في البطولات والفعاليات المتخصصة.

كما التقى الشيخ عبدالله الشرقي خلال الزيارة خالد عبدالله الحمادي، المدير العام لـ«إرادة فتنس»، وخالد عبدالعزيز نابينا، رئيس اللجنة المنظمة لـ«سيشور فينكس غيمز»، وناصر عبدالله الهاجري، المدير العام بالإنابة لـ«أسباير لوجستيكس»، حيث اطلع على التجربة التنظيمية والإمكانات الفنية واللوجستية التي وفرتها أسباير زون لاستضافة البطولة.

إنجازات فردية

امتد الحضور الإماراتي إلى المنافسات الفردية، حيث توج رضوان الغدواني بالمركز الأول في فئة RX للرجال، وجاء مصطفى الصالحي ثانياً، وحمزة ماهر ثالثاً.

وفي فئة الماسترز، أحرز دينيس كاتانا المركز الأول، وحل خليفة الصابري ثانياً، ورغيد الغزي ثالثاً، فيما شهدت فئة الفرق الوطنية تتويج فريق «إرادة – الهاشمي» بالمركز الأول، يليه فريق «إرادة – ليجاسي» ثانياً، وفريق «إرادة الخور – نو فير» ثالثاً.

وشهدت النسخة السادسة مشاركة أكثر من 400 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 40 دولة، وأقيمت منافسات الرجال خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، فيما خصص يومي 13 و14 سبتمبر لمنافسات السيدات، وتوزعت المنافسات على عدد من مرافق أسباير زون، بينها صالة السيدات الرياضية وحديقة أسباير وقبة أسباير.