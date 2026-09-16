«دبي للإعلام»: الإعلام الرياضي الإماراتي يواكب التطور الرقمي والنمو المتسارع للقطاع

يشهد المحتوى الرياضي الإعلامي تطورا متواصلا في أدواته وأساليب تقديمه بالتوازي مع التحول الرقمي والانتشار الواسع للمنصات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أسهم في توسيع قاعدة المتابعين وفتح آفاق رحبة أمام المؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى أكثر تنوعا وتفاعلا يلبي تطلعات الجمهور ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، خلال مشاركته في «قمة الإعلام العربي»، قدرة الإعلام الرياضي الإماراتي على مواكبة البطولات الكبرى التي تستضيفها الدولة.

وشدد أمين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على أن هذه الاستضافات تفرض تحديا لتقديم محتوى متجدد ينقل صورة الإمارات للعالم، داعيا الإعلاميين للبحث عن الحدث وتقديم المعلومة الدقيقة، وثمن دور الجيل الشاب في مواصلة مسيرة رواد الإعلام الرياضي التي انطلقت منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

من جانبه، بيّن حسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية بالمؤسسة، أن القناة واكبت منذ انطلاقتها عام 1998 التطور المتسارع للقطاع الرياضي في دبي، التي باتت وجهة لأبرز نجوم العالم وتستضيف أكثر من 500 حدث رياضي سنوياً في مختلف الألعاب مثل كرة القدم والكريكيت والغولف.

ولفت إلى أن هذا الزخم الرياضي جعل من التحول الرقمي متطلبا أساسيا، حيث امتدت المتابعة من الشاشات التلفزيونية إلى المنصات الرقمية مثل «دبي+»، مؤكدا أن تزايد المشاهدات عبر الأجهزة المحمولة يحتم مواصلة تطوير المنصات لتلبية التطلعات المستقبلية للجمهور.