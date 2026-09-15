الهند بطلة آسيا لـ «كريكيت السيدات» بدبي

أسدل الستار على منافسات كأس آسيا لسيدات الكريكيت 2026، التي استضافتها دبي، بتتويج منتخب الهند باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على منتخب سريلانكا، حامل اللقب، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد دبي الدولي للكريكيت، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق اللعبة.

جاء تتويج الهند ليؤكد مكانتها بوصفها أحد أبرز منتخبات القارة في كريكيت السيدات، بعدما قدمت مستويات قوية طوال مشوار البطولة، قبل أن تحسم المواجهة النهائية لمصلحتها وتضيف لقباً جديداً إلى سجلها الحافل بالإنجازات الآسيوية، فيما اكتفت سريلانكا بالمركز الثاني بعد مشوار مميز في المنافسات.

وحظي منتخب الإمارات المضيف بمشاركة مهمة في البطولة، بعدما خاض منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا. وحقق المنتخب الإماراتي فوزاً لافتاً على إندونيسيا بفارق ستة ويكيتات، فيما خسر أمام سريلانكا وبنغلاديش، ليحتل المركز الثالث في مجموعته ويودع المنافسات من الدور الأول.

ورغم عدم تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور نصف النهائي، فإن مشاركته شكلت مكسباً فنياً مهماً، من خلال الاحتكاك بنخبة منتخبات القارة، واكتساب اللاعبات المزيد من الخبرة، إلى جانب الظهور أمام الجماهير الإماراتية في بطولة قارية كبرى استضافتها الدولة.

كما عكست مشاركة المنتخب الوطني التطور المتواصل الذي تشهده رياضة كريكيت السيدات في الإمارات، ووفرت البطولة فرصة مهمة أمام اللاعبات لمواجهة مدارس كريكيت مختلفة، واكتساب المزيد من الخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير المنتخب وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

وأكدت استضافة كأس آسيا لسيدات الكريكيت المكانة المتميزة التي تحتلها دبي ودولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، بعدما قدمت البطولة نموذجاً ناجحاً في التنظيم والاستضافة، وجمعت نخبة منتخبات القارة في أجواء احترافية على استاد دبي الدولي للكريكيت.

وبتتويج الهند، أسدلت دبي الستار على نسخة ناجحة من البطولة، جمعت بين قوة المنافسة الآسيوية والحضور الإماراتي والنجاح التنظيمي، لتضيف الدولة محطة جديدة إلى سجلها المتميز في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

وشهدت مراسم التتويج موقفاً لافتاً، إذ لم تتسلم لاعبات المنتخب الهندي كأس البطولة من رئيس المجلس الآسيوي للكريكيت، الباكستاني محسن نقوي، على خلفية التوتر السياسي المستمر بين الهند وباكستان.