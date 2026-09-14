«الرياضات الإلكترونية» يعتمد مشاركة 10 لاعبين في «آسياد اليابان»

اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مشاركة 10 لاعبين في منافسات دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026”، المقررة خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك في 5 رياضات إلكترونية فردية وجماعية. وتضم القائمة، سلطان عبدالرحمن، وسلطان الطاهري، وعبدالله المهيري، ومحمد البنا، وخليفة الظاهري، وبطي المنصوري، وأحمد السويدي، ومحمد المطروشي، وفارس المزروعي، وحارب المنذري.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، إن المشاركة في آسياد اليابان تعد محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات اللاعبين، وتوفير فرص الاحتكاك بأفضل المواهب الآسيوية، بما يعزز حضور دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة في قطاع الرياضات الإلكترونية.

وأكد ثقته بقدرة لاعبي المنتخب الوطني على تقديم مستويات مشرفة وتحقيق نتائج تليق باسم ومكانة دولة الإمارات.