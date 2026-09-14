تتويج أبطال أكواثلون الشارقة الحمرية في نسخته السادسة

نظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة السادسة من أكواثلون الشارقة-الحمرية بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والمساهمة، ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية لهذا العام، وشهدت الفعالية مشاركة 400 من الرياضين من مختلف الفئات العمرية، واشتملت على سباقات السباحة والجري للمسافات المختلفة وسط تفاعل كبير وحماس رائع من المشاركين وتم تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة في مختلف السباقات.

حضر الفعالية وتوج الفائزين عبدالله راشد المهيري ممثل المجلس وثامر الشامسي ممثل نادي الحمرية وخالد الشامسي ممثل بلدية الحمرية .

جاءت نتائج السباقات كالتالي: سباق سبرينت فئة المواطنين رجال الأول عبدالله الغيثي، والثاني محمد أحمد، والثالث محمد علي، وللمواطنات فازت مريم العلي بالسباق، وللفئة المفتوحة رجال الأول محسن العلي، والثاني كريستين سالمون، والثالث دانييل نيتو، وللسيدات: الأولى نيكا سفاجوسا والثانية كارين برايس والثالثة جيما براون ولفئة الفرق الأول الحمرية والثاني القدرة والثالث القدرة للجري.

سباق سوبر سبرينت فئة المواطنين الأول حمد الثريدي والثاني راشد الكعبي والثالث علي الكعبي، وللمواطنات فازت كلثوم المازمي بالسباق، وللفئة المفتوحة رجال: الأول محسن الفوزان والثاني سيباستيان نوبل والثالث زايد فؤاد وللسيدات الأولى جيسيكا سليد والثانية فلورنس إيسبيرج والثالثة ميلي سليد.

سباق جونيور لفئة الأولاد، حل أولاً ماركو كوزولينو والثاني برادلي جيمس والثالث لوكا جلول وللبنات الأولى أدريانا لورانكا والثانية أثينا بيلاليس والثالثة كايتانا لورانكا.