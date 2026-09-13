محمد آل علي: دعم حاكم الشارقة وراء انجازات الألعاب الجماعية بنادي الشارقة

أكد محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، إن انجازات كرة اليد بالنادي والتتويج بكأس السوبر الإماراتي لفئتي الرجال والناشئين في افتتاح الموسم الرياضي 2026-2027 وسيطرة فرق النادي على البطولات المحلية وتطلع رجال الشارقة للمنافسة القارية والخليجية، يأتي ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودوره الكبير في الاهتمام بالرياضة، متوجهاً بالشكر والتهنئة إلى سموه، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، للدعم والرعاية التي مهدت لكل إنجاز يحققه أبناء النادي

كما توجه محمد صالح بالشكر والتقدير إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وإلى محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على دعمهم وتوجيهاتهم الكريمة ومتابعتهم المستمرة لأبناء النادي، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات.

وثمن رئيس إدارة الألعاب الجماعية أداء واحترافية منظومة العمل الإداري والفني لكرة اليد، وأشاد بجهود اللاعبين والتزامهم بالروح العالية وحرصهم على اسعاد أوفياء الملك ومواصلة الظهور بشخصية البطل المعروفة عن أبناء قلعة الملك الشرجاوي.

كما عبر عن سعادته الكبيرة بافتتاحية الموسم بكأس السوبر، واعتبرها بداية تدعو للتفاؤل بموسم مميز لجميع الفرق في لعبة الأقوياء للمحافظة على كافة المكتسبات، والوقوف دائما على منصات التتويج، محلياً وخارحياً.