«إعلان» تتألق في «اللقايا» و«ملهم» أفضل توقيت بمهرجان العين للهجن

تواصلت اليوم منافسات السباق التمهيدي الثالث لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات «سن اللقايا» لأبناء القبائل لمسافة 4 كلم.

وافتتحت «إعلان» لمحمد سعيد علي المنصوري المنافسات بتصدر الشوط الأول بزمن قدره 6:05:11 دقائق، وحصد «ملهم» لمحمد خاتم محمد الشامسي، لقب الشوط الثاني، بـ6:02:09 دقائق، «أفضل توقيت». وتألقت «زاخر» لعلي سليم علي العامري في الشوط الثالث بزمن قدره 6:07:51 دقائق، وفاز «مخلاب» لسالم حمد بن راشد بلقب الشوط الرابع، بزمن قدره 6:06:84 دقائق.

وشهد الشوط الخامس فوز«ترف»، لحمد سعيد بالكيله العامري، باللقب، محققة 6:08:62 دقائق، وتوّجت «عزامة» لمحمد سعيد علي المنصوري بلقب الشوط السادس، بزمن قدره 6:10:76 دقائق. وشهد الشوط السابع، فوز «شاهين» لمايد سعيد هلال الخاطري بالمركز الأول، مسجلاً 6:05:14 دقائق، وانتزعت «أمسية» لسعود سالم حمد العامري لقب الشوط الثامن، مسجلة 6:15:27 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع، عن فوز «دهشة» لحميد سالم مسلم الجنيبي بالمركز الأول محققة 6:09:04 دقائق، وحصد «ملهم» لعبدالله سعيد مصبح النعيمي لقب الشوط العاشر بـ 6:10:13 دقائق. وتوّجت «شعلة» لمحمد سلطان سيف الدرعي، بلقب الشوط الحادي عشر، محققة 6:14:11 دقائق، بينما تفوقت «الشاهينية» لمحمد عبدالله حمود الوهيبي في الشوط الثاني عشر، بزمن قدره 6:12:94 دقائق.

وفاز «الذيب» لخليفة هاشل سعيد النيادي بلقب الشوط الثالث عشر، مسجلاً 6:08:71 دقائق، ونجحت «سمحة» لبدر حمد سعيد الجنيبي في الفوز بلقب الشوط الرابع عشر، مسجلة 6:15:09 دقائق، بينما كان لقب الشوط الخامس عشر من نصيب «النادر» لسلطان خاتم محمد الشامسي بزمن قدره 6:12:40 دقائق.