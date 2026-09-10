الألعاب البارالمبية الآسيوية باليابان تستقطب 4 آلاف مشارك من 45 دولة

يشارك 4 آلاف من اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية من 45 دولة، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «آيتشي– ناغويا 2026»، التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إنه سيتم تنظيم المنافسات وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتناسب مع قيمة ومكانة الحدث الكبير، وأثره الإستراتيجي في تتويج جهود الاتحادات الوطنية للارتقاء برياضة أصحاب الهمم، وإرثه المحوري في تمكين المهارات وتعزيز الدمج الشمولي.

وأشار إلى أن مجموع المشاركين في الألعاب من الوفود واللجنة المنظمة، والأطقم التحكيمية، إضافة إلى الضيوف الدوليين والمتطوعين يتخطى حاجز الـ 12 ألفا، ما يعكس الأهمية المتزايدة للحدث القاري.

وأوضح أن اللجنة البارالمبية الآسيوية عكفت خلال الفترة الماضية وما زالت على متابعة الترتيبات كافة في اليابان، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة، وتوفير جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية، واعتماد القوائم النهائية للمشاركين، بهدف الوصول إلى حدث مميز على غرار النجاح اللافت في النسخ الماضية.

ونوه العصيمي بجهود الاتحادات البارالمبية الوطنية في إعداد المنتخبات للمشاركة في اليابان، من خلال التجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب المشاركات الدولية، بما يسهم في إظهار المستويات الفنية العالمية والمميزة، والمنافسة على المراكز الأولى.

ولفت إلى أن الألعاب البارالمبية الآسيوية تعد منصة مهمة لتعزيز القيم الإنسانية والمحبة بين المشاركين، وتأكيد رسالة أصحاب الهمم الملهمة إلى العالم، بأن الرياضة هي جسر الصداقة والتآلف والتنافس الشريف، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في الفوز بالميداليات، وتقديم صورة معبرة عن التطور الذي تشهده الرياضات البارالمبية على مستوى القارة.

وقال العصيمي، إن دولة الإمارات تعد نموذجا فريدا يحتذى به، بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، لما تقدمه من جهود عالمية في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة وبرامج نوعية أسهمت في ترسيخ مكانتها الدولية المرموقة، وتعزيز دورها الملهم في رعايتهم وتطوير قدراتهم.