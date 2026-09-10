«الشارقة الرياضي» يطلق برنامج إعداد وتأهيل وتمكين المعلقين الرياضيين

أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج إعداد وتأهيل وتمكين المعلقين الرياضيين، الذي يستهدف اكتشاف وتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة في مجال التعليق الرياضي، في إطار جهود المجلس لرعاية المواهب وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الرياضية والإعلامية.

يستهدف البرنامج الفئات العمرية من 18 عاماً فما فوق، حيث تم تشكيل فريق عمل للإشراف على البرنامج، برئاسة حميد هاشل الخروصي وحذيفة شامس الكندي نائباً وعضوية كل من محمد أحمد الحمادي وطارق عبدالقادر الهرمودي وصفية صالح الزرعوني وضياء الدين علي محمد ونورة عبد الناصر الزري عضو ومقرر، وتم فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات عبر الرابط المخصص للراغبين في المشاركة: https://commentators.shjsc.ae

حيث ينفذ البرنامج بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كشريك أساسي، بما يسهم في تعزيز الجانب الإعلامي والمهني للبرنامج، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال الإعلام والتعليق الرياضي. كما يتعاون المجلس مع مراكز الشباب الاتحادية في توسيع النطاق والوصول إلى شريحة أكبر من الشباب على مستوى الدولة، من خلال تعميمه على منتسبي المراكز وتنظيم عدد من الورش والبرامج التدريبية المرتبطة بالتعليق الرياضي.

وأشار حميد هاشل، رئيس فريق العمل، إلى أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها، حيث تم مخاطبة أندية الإمارة لتعميم الدعوة على منتسبيها ومرتاديها، إلى جانب إعداد خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وورش العمل المتخصصة، بما يسهم في صقل المواهب وإكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة للانطلاق في مجال التعليق الرياضي.

وأضاف أن البرنامج يمثل فرصة لاكتشاف المواهب الوطنية المهتمة بالتعليق الرياضي، وتأهيلها وفق أسس مهنية وعملية، مؤكداً أن التعاون مع الجهات الإعلامية والشبابية يعزز من مخرجات البرنامج ويوسع نطاق الاستفادة منه، بما يسهم في إعداد جيل متميز من المعلقين الرياضيين القادرين على مواكبة تطور الإعلام الرياضي ومتطلباته.