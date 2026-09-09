منتخب الإمارات يودّع كأس آسيا لسيدات الكريكيت

أسدل منتخب الإمارات لسيدات الكريكيت الستار على مشاركته في بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، المقامة حالياً في دبي، بعدما خسر أمام منتخب بنغلاديش بفارق 34 ركضة، أمس، في الجولة الأخيرة من الدور الأول، ليفقد فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الإماراتي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب سريلانكا حامل اللقب، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق فوزاً مهماً على إندونيسيا، أعاد من خلاله آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، إلا أن الخسارة أمام بنغلاديش في الجولة الختامية وضعت حداً لطموحاته، ليحتل المركز الثالث في المجموعة ويودع المنافسات.

ورغم الخروج من الدور الأول، قدم المنتخب الإماراتي مستوى قوياً خلال مشاركته القارية، التي خاضها على أرضه وبين جماهيره، ونجح في تحقيق فوز مهم على إندونيسيا، قبل أن يخسر أمام سريلانكا وبنغلاديش، ليختتم مشواره في البطولة.

وبختام منافسات الدور الأول، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي، بتأهل الهند وباكستان عن المجموعة الأولى، وسريلانكا وبنغلاديش عن المجموعة الثانية.

وتنطلق، غداً الخميس، منافسات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب الهندي، متصدر المجموعة الأولى، مع بنغلاديش وصيف المجموعة الثانية، على استاد دبي الدولي للكريكيت.

وفي المواجهة الثانية، تلتقي سريلانكا، متصدرة المجموعة الثانية وحاملة اللقب، مع باكستان وصيفة المجموعة الأولى، بعد غد الجمعة، في مواجهة مرتقبة لحجز البطاقة الثانية إلى النهائي.

وتختتم منافسات البطولة الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية، التي تجمع الفائزين من مواجهتي نصف النهائي، لتحديد بطل كأس آسيا للسيدات 2026، في ختام البطولة التي تستضيفها دبي بمشاركة ثمانية منتخبات آسيوية.