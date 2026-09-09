نادي الذيد يواصل التطوير ويعزز حضوره في المشهد الرياضي

ناقش مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد بمقر النادي، برئاسة سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، تناول الاجتماع عدداً من الملفات الرياضية الإدارية والثقافية، وذلك في إطار حرص النادي على تطوير الأداء وتعزيز مكانته في الساحة الرياضية المحلية.

واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات الموسم الرياضي والنتائج المميزة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم إلى جانب الألعاب الرياضية الأخرى بالنادي، كما تناول الاجتماع عدداً من المواضيع الإدارية والثقافية ذات الصلة بمسيرة العمل في النادي.

حضر الاجتماع راشد عبدالله هويدن الكتبي، أمين السر العام، وخليفة مبارك دلموك الكتبي، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، وراشد سعيد الطنيجي، مشرف الألعاب الفردية، وسالم علي الرفيسا مشرف الألعاب الجماعية، وسعيد بن مترف الطنيجي، رئيس لجنة الإعلام، وسيف علي دلوان الكتبي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ومالك مصبح الكتبي، رئيس لجنة التسويق والاستثمار، ومهير عبيد الخيال الطنيجي، المدير التنفيذي للنادي، وسيف راشد الطنيجي، مسؤول الجودة.

وأكد سالم محمد بن هويدن أن مجلس الإدارة يضع دعم اللاعبين وتوفير البيئة الرياضية المثالية في مقدمة أولوياته مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تلبية تطلعات المجتمع المحلي، وتعزيز حضور نادي الذيد في المشهد الرياضي والثقافي.