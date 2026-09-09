«نادي دبا» وشرطة الفجيرة يبحثان استعدادات تنفيذ تمرين تدريبي لتعزيز الجاهزية والسلامة

عقد نادي دبا الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة والمساندة، لبحث ومناقشة خطة تنفيذ تمرين تدريبي مشترك، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين النادي والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وبما يعزز مستويات التنسيق والجاهزية والتعامل الفاعل مع مختلف الحالات الطارئة داخل المنشأة الرياضية.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب التنظيمية والميدانية للتمرين، حيث جرى تحديد مداخل ومخارج الموقع المقرر لتنفيذه، إلى جانب توزيع الأدوار والمهام وتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة الاستجابة ووضوح آليات العمل خلال مراحل تنفيذ التمرين.

ويهدف التمرين إلى اختبار مدى جاهزية الخطط والإجراءات المعتمدة، وقياس سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتحقق من وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المشاركة، إلى جانب تقييم آليات التعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز معايير الأمن والسلامة وحماية اللاعبين والجمهور والموظفين وجميع الموجودين داخل المنشأة الرياضية.

وأكد الدكتور سعيد محمد السو الحساني، المدير التنفيذي لنادي دبا، أن التنسيق المسبق وتكامُل الأدوار بين مختلف الجهات يمثلان ركيزة أساسية لنجاح التمرين وتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن الاجتماع التنسيقي يعكس أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود والخطط بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفعالة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة وجميع الجهات الداعمة والمساندة والمشاركة، مثمناً تعاونها وجهودها في تعزيز ثقافة السلامة والجاهزية، وترسيخ أفضل الممارسات التي تسهم في توفير بيئة رياضية آمنة، وتعزيز قدرة المنشآت الرياضية على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الظروف والطوارئ.