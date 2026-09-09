«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات الموسم الجديد

اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد بحفل الاستقبال المقرر غداً الخميس، مشيدا بما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي مطالبا بمضاعفة الجهد لترك بصمات جديدة وفق النهج المرسوم في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» وتوجيه القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات والتي ترفع دائما شعار الاندماج والتمكين، حيث يسعى مجلس الإدارة لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري برئاسة ثاني جمعة بالرقاد والذي اعتمد فيه التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته العاشرة تحت شعار «صيفنا يترك أثرا» والذي شارك فيه 250 منتسبا و 40 مؤسسة حكومية وخاصة و150 متطوعا ومتطوعة على مدار 50 يوما.

كما اعتمد المجلس تقرير الربع للمؤشرات التشغيلية لإدارات النادي 2026، واعتمد بطولات النادي الدولية لأصحاب الهمم من 2026 إلى 2028.