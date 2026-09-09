سعيد الطاهر أميناً عاماً لاتحاد غرب آسيا

اختارت الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد غرب آسيا للرياضات الإلكترونية سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، لتولي منصب الأمين العام للاتحاد، تقديراً لخبراته الإدارية وإسهاماته في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية وتعزيز حضوره إقليمياً ودولياً.

وجاء اختيار الطاهر ضمن أعمال الجمعية العمومية التأسيسية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، وشهدت اعتماد النظام الداخلي للاتحاد وتشكيل هيئاته الإدارية والتنفيذية، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في منطقة غرب آسيا.

وأعرب الطاهر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مؤسسياً مشتركاً بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات الوطنية الأعضاء، بهدف تنظيم البطولات الإقليمية، وتطوير الكفاءات الفنية والإدارية، ودعم اللاعبين والمواهب.

وأكد أن الاتحاد سيعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضائه، وبناء منظومة متطورة ومستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دول غرب آسيا في محافل الرياضات الإلكترونية القارية والدولية.

ويضم اتحاد غرب آسيا للرياضات الإلكترونية 12 اتحاداً وطنياً، ويهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية، وتنظيم البطولات والفعاليات المشتركة، والارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية للرياضات الإلكترونية في المنطقة.