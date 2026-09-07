حضور جماهيري لافت في ختام مشاركة نادي أبوظبي للرياضات البحرية في معرض الصيد والفروسية 2026





اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، ضمن جناح مجلس أبوظبي الرياضي، بعد مشاركة ناجحة شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً، وزيارات من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات والضيوف.

قدم النادي على مدار أيام المعرض تجربة متكاملة عرّفت الزوار بمسيرته ودوره في الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي، إلى جانب استعراض أبرز الرياضات البحرية التراثية والحديثة، والبطولات والفعاليات التي ينظمها، فضلاً عن برامج أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية في اكتشاف المواهب وإعداد وتأهيل الأجيال الجديدة.

شهد جناح النادي تفاعلاً واسعاً مع الأنشطة والتجارب المقدمة، التي أتاحت للزوار فرصة التعرف عن قرب إلى عالم الرياضات البحرية وتنوعها، وأسهمت في تعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بالبحر وموروثه، وإبراز ما تشهده الرياضات البحرية في أبوظبي من تطور مستمر.

أكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع، في حدث يجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وتطلعات المستقبل، مشيراً إلى أن الإقبال الذي شهده جناح النادي يعكس المكانة التي يحظى بها الموروث البحري، والاهتمام المتنامي بالرياضات البحرية لدى مختلف فئات المجتمع.

كما ثمّن نادي أبوظبي للرياضات البحرية دعم مجلس أبوظبي الرياضي وإدارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والشركاء والداعمين، مشيداً بجهود فريق العمل والموظفين ومساهمتهم في إنجاح المشاركة، وتقديم صورة تعكس مكانة النادي ودوره في الحفاظ على الموروث البحري، وتطوير الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها في المجتمع.