«سكي دبي» و«دبي الرياضي» ينظمان «تحدي الموانع الجليدية» سبتمبر الجاري

أعلن «سكي دبي»، بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل رسمياً للمشاركة في النسخة السابعة عشرة من «تحدي الموانع الجليدية»، المقرر إقامة منافساته الأحد 20 سبتمبر الجاري. ويعد الحدث السنوي من أقوى مسابقات تخطي الحواجز في دبي، حيث يحوّل المنتجع الثلجي الداخلي إلى ساحة اختبار بدرجات حرارة تحت الصفر، صُممت خصيصاً لقياس مستويات القوة، والرشاقة، والقدرة على التحمل، والصلابة الذهنية للمشاركين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرحب التحدي بعشاق اللياقة البدنية، ورياضيي قوة التحمل، من الفرق والأندية المجتمعية والمؤسسات الحكومية والخاصة، والعائلات، لمواجهة مسار جليدي متكامل يضم أكثر من 20 حاجزاً جليدياً، ويخوض المتنافسون سلسلة متواصلة من التحديات التي تشمل تسلق الجدران بالحبال، والغطس في أحواض المياه الجليدية، واجتياز حواجز التعلق العلوية، ودحرجة الإطارات الثقيلة، والزحف تحت الشباك المنخفضة في درجة حرارة 4 تحت الصفر وسط الثلوج.

وتتاح المشاركة للرجال والسيدات ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 60 عاماً، موزعين على ثلاث فئات رئيسية لتناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية للمشاركين: فئة النخبة «280 درهماً»: مخصصة للمتنافسين المتمرسين ورياضيي قوة التحمل، والذين يطمحون لإنهاء المسار عالي الكثافة بالكامل في زمن يقل عن 25 دقيقة.

الفئة الفردية «250 درهماً»: فئة مفتوحة تناسب أصحاب مستويات اللياقة العامة الراغبين في اختبار قدراتهم الشخصية وتخطي حدودهم في بيئة قاسية.

فئة الفرق «200 درهم لكل شخص»: متاحة للفرق المكونة من 4 إلى 6 أفراد، لتعزيز العمل الجماعي، والروح الرياضية، وقوة التحمل المشتركة، ما يجعلها منصة مثالية للأصدقاء، وزملاء التدريب، وفرق المؤسسات، والشركات.

وسيحصل كل مشارك ينجح في إنهاء المسار بالكامل ويعيد شريحة التوقيت الإلكترونية الخاصة به، على ميدالية تذكارية لـ «تحدي الموانع الجليدية»، إلى جانب قميص حصري للمشاركين.

ويمكن للراغبين في خوض هذا التحدي التسجيل إلكترونياً عبر البوابة الرسمية «بريمير أونلاين» «Premier Online». ودعت اللجنة المنظمة جميع المهتمين إلى سرعة المبادرة بالتسجيل قبل الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري، نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة في مختلف فئات المنافسة.