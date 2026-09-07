أكاديمية IFBB تنظم دورة «علم الحركة الأساسي» بدبي بمشاركة «جراند جولد جيم»

اختُتمت بنجاح كبير أول من أمس دورة «علم الحركة الأساسي»، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي بدبي، على مدار يومين، بنادي جراند جولد جيم بالبرشاء، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، وحضور ومشاركة واسعة من المهتمين بعلوم الرياضة والتدريب، بإشراف المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية،، الذي قدّم محاضرة قيّمة تناولت أحدث المفاهيم والممارسات التطبيقية في علم الحركة، وكيفية توظيفها بكفاءة داخل صالات تدريبات المقاومة لتحقيق أفضل النتائج البدنية وتجنب الإصابات.

كما شهد حفل الانطلاق حضور ومشاركة العقيد «م»عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، الذي أكد على أهمية هذه البرامج النوعية في رفع كفاءة المدربين والرياضيين، وتطوير الأسس العلمية للتدريب بما يواكب أحدث المعايير العالمية، مثمناً الدور المتميز للقائمين على نادي جراند جولد جيم بالبرشاء من أجل الإسهام في إنجاح كافة الدورات والفعاليات والتي من شأنها تدفع برياضة اللياقة البدنية وبناء الأجسام نحو آفاق أحترافية تليق باسم الإمارات ومكانتها.

اشتملت دورة «علم الحركة الأساسي» على العديد من المحاور المتميزة مثل: الطرق العلمية لأداء تدريبات المقاومة، معرفة كيفية أداء التمارين بكل مراحلها بالطرق العلمية المعتمدة من الاتحاد الدولي، التشريح العضلي وكيفية استهداف كل جزء من العضلة من خلال التمارين، شرح جميع التمارين الأساسية لكل عضلات الجسم، معرفة المسميات العلمية للأجهزة والتمارين، كيفية عمل التقييم والاستبيان البدني.

من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، والدورات كافة التي تؤهل المشاركين فيها للحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

بدوره، أكد الدكتور وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن التركيز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات وخاصة علم الحركة هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي.