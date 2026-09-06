منتخب الشباب يودع آمال التأهل لكأس آسيا بفوز شرفي على تركمانستان

فاز منتخبنا الوطني للشباب على منتخب تركمانستان 3-2، على ستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 في الصين، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تغلب منتخب العراق على منتخب تايلاند 3-1، على الملعب نفسه.

وتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام تايلاند، مقابل 3 نقاط لكل من الإمارات وتركمانستان اللذين ودّعا فرص التأهل للبطولة الآسيوية، في حين حصل العراق على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى النهائيات، في حين تنتظر تايلاند تحديد أفضل 7 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وسجل لاعب «الأبيض» الشاب يانيك مولر هدفين في الدقيقتين 62 و81 ليعادل النتيجة، في حين أحرز بطي الجنيبي هدف الفوز في الدقيقة 84، بعدما كان ياكوب محمد غوفشودوف وميديتغيلدي تشارييف قد منحا تركمانستان التقدم بفارق هدفين، ليقود منتخب الإمارات إلى قلب تأخره بهدفين وتحقيق الفوز على تركمانستان 3-2.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة قد شهدت فوز تايلاند على الإمارات 1-0، وتركمانستان على العراق 2-1، وشهدت الجولة الثانية، فوز العراق على الإمارات 1-0، وفوز تايلاند على تركمانستان 1-0، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني.