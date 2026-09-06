الإمارات تهزم إندونيسيا وتحيي آمالها في كأس آسيا لسيدات الكريكيت بدبي

استعاد منتخب الإمارات لسيدات الكريكيت نغمة الانتصارات، وحقق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، المقامة حالياً في دبي، بعدما تغلب على نظيره الإندونيسي بفارق 6 ويكيتات، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على استاد دبي الدولي للكريكيت.

وأحيا الفوز آمال المنتخب الإماراتي في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام منتخب سريلانكا، حامل اللقب، ليصبح لقاء الإمارات المقبل أمام بنغلاديش، المقرر الثلاثاء، حاسماً في تحديد موقفه من سباق التأهل.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت منتخب الإمارات في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات سريلانكا وإندونيسيا وبنغلاديش، فيما تضم المجموعة الأولى «الحديدية» منتخبات الهند وباكستان وتايلاند وهونغ كونغ.

ودخلت لاعبات المنتخب الإماراتي مواجهة إندونيسيا بمعنويات مرتفعة، ورغبة كبيرة في تعويض خسارة البداية، ونجحن في تقديم أداء قوي، قادهن إلى تحقيق الانتصار، مستفيدات من خبرة مجموعة مميزة من اللاعبات، وفي مقدمهن إيشا أوزا، التي لعبت دوراً مؤثراً في قيادة المنتخب نحو فوزه الأول في البطولة.

ويكتسب الانتصار أهمية مضاعفة بالنسبة للمنتخب الإماراتي، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما لما يمنحه من دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بنغلاديش، التي تمثل المحطة الأخيرة للمنتخب في الدور التمهيدي، والطريق نحو مواصلة المشوار في البطولة القارية.

وتشكل استضافة الإمارات لكأس آسيا للسيدات 2026 محطة مهمة في مسيرة الكريكيت النسائي بالدولة، بما توفره من فرصة لتعزيز حضور اللعبة جماهيرياً وفنياً، ومنح لاعبات المنتخب الإماراتي تجربة تنافسية رفيعة المستوى، أمام نخبة منتخبات القارة الآسيوية.

كما تؤكد استضافة البطولة مجدداً، المكانة التي رسختها الإمارات وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم أكبر البطولات الدولية والقارية في رياضة الكريكيت، مستندة إلى خبرات تنظيمية وفنية متراكمة، وبنية تحتية متطورة، وملاعب ومنشآت وخدمات لوجستية تضاهي أفضل المعايير العالمية.