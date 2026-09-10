دبي تشهد انطلاقة مبادرة «همة بلا بطالة» لأصحاب الهمم

أكدت سماح أبو عوف، مبتكرة مبادرة «همة بلا بطالة» عضو اتحاد المبدعين العرب وممثلته لدى الأمم المتحدة ومسؤولة ملف أصحاب الهمم، أن اختيار دولة الإمارات وإمارة دبي مركزاً لانطلاق المبادرة على المستويين العربي والدولي، جاء ليعكس مكانتهما العالمية في مجالات الابتكار ودعم المبادرات الإنسانية ودمج أصحاب الهمم، واحتضان المبادرات ذات الأثر المجتمعي، إضافة إلى تميزهما في طرح أفكار المبادرات والفعاليات ذات الجانبين الإنساني والخدمي وقدرتهما على الإسهام بشكل متميز في إنجاح الحدث بصورة احترافية تحظى بالتفاعل والدعم بين كافة الأطراف المشاركة في المبادرات.

وأوضحت مبتكرة مبادرة «همة بلا بطالة»، أن الهدف من طرح المبادرة اكتشاف المواهب وتنمية المهارات والتأهيل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وربط الكفاءات بسوق العمل.

كما ثمنت الدور المتميز للدكتور أحمد نور ر ئيس اتحادي المبدعين العرب والاعلاميين العرب و الدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ودعمهما اللا محدود من أجل تبني الاتحاد للمبادرة وهو ما يعكس التزامه بدعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مجالات الإبداع والعمل والتنمية، مشيرة إلى أن وضع المبادرة في إطار مؤسسي عربي ودولي سيسهم في توسيع أثرها وبناء شراكات فاعلة لتحويل القدرات والمواهب إلى فرص حقيقية للتمكين والإنتاج.

وأعربت سماح أبو عوف عن سعادتها بتبني الاتحاد للمبادرة، مؤكدة أنها تمثل خطوة لنقلها من نطاق المبادرة الفردية إلى إطار مؤسسي قابل للتوسع عربياً ودولياً، موضحة أن المبادرة تركز على تنمية قدرات أصحاب الهمم وتأهيلهم لسوق العمل، ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال واكتشاف المواهب، فيما تتضمن مرحلتها الأولى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية لتوفير فرص عمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية والتنموية لأصحاب الهمم.