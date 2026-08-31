أكاديمية IFBB بدبي تختم دورة التغذية الأساسية لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

اختُتمت بنجاح كبير، أول من أمس، دورة التغذية الأساسية لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي، على مدى يومي السبت والأحد، وذلك عن بُعد عبر منصة «زووم»، وحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبد الكريم، المدير العام للأكاديمية، والمحاضرة الدولية بسمة العامري، أخصائية التغذية، بمشاركة العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ووجود نخبة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

تضمنت الدورة المحاور التالية: العناصر الغذائية الكبرى والصغرى، وتوظيفها للوصول إلى التوازن المثالي للجسم، مبادئ التغذية الرياضية وعمليات الأيض، كيفية تحفيز التمثيل الغذائي، إضافة إلى المكملات الغذائية والدراسات المثبتة علمياً مع تحديد الجرعات والاحتياج لكل رياضي.

بدوره، أوضح الدكتور وليد عبد الكريم، المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن التركيز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام، ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة، موضحاً أن هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدم في المجال الرياضي.

وأوضح مدير عام الأكاديمية أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في أساليب التغذية الأساسية خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد جميع المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.

وكشف مدير الأكاديمية، عن أن منهاج العام الحالي يشهد تقديم دورات نوعية جديدة وفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، بما يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة العام 2026 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية ومخرجات دورات العام الماضي، مثمّناً الروح الرياضية.

كما ثمن حرص مدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.