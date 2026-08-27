«باور سلاب 25» تعود إلى أبوظبي بلقب الوزن الثقيل السوبر 23 أكتوبر

أعلنت «باور سلاب» عن النزال الرئيسي لبطولة «باور سلاب 25» المقدمة من مونستر إنرجي، التي تقام الجمعة 23 أكتوبر المقبل في سبيس 42 أرينا، حيث يلتقي دا هاوايان هيتمان ودامبلينغ في مواجهة مرتقبة على لقب الوزن الثقيل السوبر.

ويجمع النزال الرئيسي اثنين من عمالقة الوزن الثقيل السوبر، بوزن إجمالي يقارب 363 كيلوغراماً، في مواجهة ثأرية تأتي بعد أكثر من عام على لقائهما الأول. وكان دا هاوايان هيتمان ودامبلينغ قد التقيا في نزال من خمس جولات على اللقب خلال «باور سلاب 13» في يونيو 2025، ضمن أسبوع النزال الدولي، حيث حسم دا هاوايان هيتمان المواجهة بقرار الأغلبية وتُوّج بلقب الوزن الثقيل السوبر.

ومنذ تلك المواجهة، نجح دا هاوايان هيتمان في الدفاع عن لقبه أمام ماكيني مانو، المصنف الأول في فئة الوزن الثقيل السوبر، فيما يدخل دامبلينغ النزال بعد فوز لافت بالضربة القاضية على ديفيد زاليس خلال «باور سلاب 22» في صربيا.

ويُعد دامبلينغ أحد أشهر نجوم «باور سلاب»، وكان أول مقاتل في رياضة نزال الصفعات يلفت أنظار مؤسس «باور سلاب» دانا وايت عندما قرر إطلاق هذه الرياضة.

وفي النزال الرئيسي المشترك، يلتقي داكوتا ماكغريغور، المصنف الأول والمنافس السابق على لقب الوزن الخفيف، مع رايلي مونتويا، المصنف الثالث، في مواجهة يسعى خلالها كلاهما إلى تعزيز موقعه في فئة الوزن الخفيف والاقتراب من فرصة المنافسة مستقبلاً على لقب البطل الذي لم يُهزم روبرت تروخيو. ويتميز ماكغريغور ومونتويا بقوة الضربات والقدرة على الصمود، ما يمهد لمواجهة قوية بين اثنين من أبرز المنافسين في الفئة.

وتشهد البطاقة الرئيسية أيضاً مواجهة تجمع البريطاني لويس روبنسون، الذي يحافظ على سجله خالياً من الهزائم ويحتل المركز الثامن في تصنيف الوزن الثقيل، مع الهندي جوجهار سينغ، أحد أبرز نجوم «باور سلاب» في الهند. كما يلتقي السلوفاكي بيتر تروخليك والإستوني ميرليس موسيكوس في مواجهة ضمن منافسات الوزن المتوسط.