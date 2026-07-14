«الشارقة للدفاع عن النفس» يواصل فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي ضمن «عطلتنا غير»

واصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تنفيذ فعالياته وورش العمل المتنوعة ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي يشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي، وذلك مع انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني المخصص للذكاء الاصطناعي، وسط مشاركة واسعة وتفاعل لافت من المنتسبين.

شهد البرنامج تقديم الخبير الأسري عبدالله الشحي سلسلة من الورش النظرية والتطبيقية ذات الطابع التوعوي والترفيهي، تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، إلى جانب توضيح أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. ولاقت الورش استحسان المشاركين الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع الأنشطة العملية المصاحبة.

وفي إطار البرنامج، زار منتسبو «عطلتنا غير» مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث اطلعوا على نماذج متطورة في مجالات الابتكار والإبداع، وتعرفوا إلى أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم مختلف القطاعات، في تجربة معرفية عززت ثقافة الابتكار لديهم.

كما التقى مدير إدارة الشؤون الرياضية بالنادي حميد سبت الشامسي نخبة من المواهب المواطنة المشاركة في البرنامج، مؤكداً أهمية الاستفادة الإيجابية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة التعامل معها بوعي وتحت إشراف أولياء الأمور والمختصين، بما يضمن تعظيم فوائدها وتجنب آثارها السلبية.

وفي سياق متصل، نظم النادي زيارة علمية إلى جامعة عجمان، اطلع خلالها المشاركون على عدد من المرافق الأكاديمية والبرامج العلمية والثقافية، في خطوة تهدف إلى توسيع مداركهم وتعزيز ارتباطهم بالبيئات التعليمية الحديثة.

وتواصلت على مدار الأسبوع الورش العلمية والتدريبات الرياضية المتنوعة التي قدمها المدربون والمختصون، وشملت أنشطة في اللياقة البدنية ورياضات الدفاع عن النفس، إلى جانب برامج تثقيفية وتفاعلية، فيما حظيت الفعاليات بتغطية مميزة من قناة الشارقة، التي نقلت أجواء البرنامج وأسهمت في إبراز تفاعل المشاركين وشغفهم بالتعلم واكتساب المهارات الجديدة.