الإمارات تؤكد مكانتها في صناعة مستقبل الكريكيت بـ 3 جوائز عالمية

حقق مجلس الإمارات للكريكيت إنجازاً عالمياً جديداً، بعدما توج بثلاث جوائز من جوائز المجلس الدولي للكريكيت «ICC» للتطوير لعام 2025، التي أُعلن عنها خلال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للكريكيت، تقديراً للبرامج والمبادرات المتميزة، التي تسهم في تطوير اللعبة حول العالم.



وفاز مجلس الإمارات للكريكيت بجائزة مبادرة التطوير للعام عن مشروع دوري أكاديمية الفتيات تحت 15 عاماً، كما نال، للعام الثاني على التوالي، جائزة أفضل مبادرة للكريكيت النسائي، بفضل برامجه الرامية إلى نشر اللعبة بين الفتيات.



واكتمل الإنجاز الإماراتي بفوز منتخب الإمارات للسيدات بجائزة أفضل أداء لمنتخب نسائي من الدول الأعضاء المنتسبة، بعد نتائجه التاريخية أمام منتخب زيمبابوي، والتي شهدت تعادله في سلسلة مباريات اليوم الواحد «ODI» بنتيجة 2-2، قبل فوزه بسلسلة مباريات T20 الدولية بنتيجة 2-0، محققاً أول انتصار له خارج أرضه.



وقال زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس: «نفخر بهذا الإنجاز العالمي، الذي يؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً في تطوير لعبة الكريكيت على المستويين الإقليمي والدولي. الفوز بثلاث جوائز مرموقة من المجلس الدولي للكريكيت يعكس نجاح استراتيجية مجلس الإمارات للكريكيت، والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في الدولة، إلى جانب الجهود المتواصلة لتوسيع قاعدة الممارسين، وخصوصاً الفتيات، والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية. ونعتبر هذه الجوائز حافزاً لمواصلة العمل، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للكريكيت، واستضافة كبرى البطولات، وإطلاق المبادرات النوعية، التي تخدم مستقبل اللعبة».