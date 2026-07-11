«نور» و«المتحد» يتصدران منافسات «الثنايا» بمهرجان العين لسباقات الهجن

تواصلت اليوم منافسات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن بميدان الروضة في منطقة العين بمنافسات سن الثنايا على مدار 20 شوطاً ضمن السباق التمهيدي الأول لمسافة 4 كلم.

وتصدرت «نور» لمحمد عبد الغبشي العامري الشوط الأول محققة 6:20:09 دقائق، وانتزع «المتحد» لأحمد سعيد بن أحمد بالحوتة العامري لقب الشوط الثاني بزمن قدره 6:24:71 دقائق.

وتألقت «سكون» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي في الشوط الثالث مسجلة 6:20:43 دقائق، وحصدت «اقتراح» لمحمد عتيق الفلاسي لقب الشوط الرابع بـ6:32:91 دقائق.



وفاز «مقفون» لعبيد سالم بن سعيد الكعبي بالمركز الأول في الشوط الخامس مسجلاً 6:21:30 دقائق، وحققت «اليازيه» لأحمد عيسى بن مسلم المنصوري لقب الشوط السادس بزمن قدره 6:34:84 دقائق، و«سيدة» لمحمد شمس بن عتيق العامري لقب الشوط السابع مسجلة 6:35:01 دقائق، و«سكر» لخليفة سليمان بن محمد الدرعي لقب الشوط الثامن بزمن قدره 6:39:67 دقائق.



وشهد الشوط التاسع فوز «الشامخة» لسيف سهيل سيف بن كلتّم الخييلي بزمن قدره 6:30:64 دقائق، وحصد «وسام» لسالم أحمد بالحوتة العامري لقب الشوط العاشر مسجلاً 6:33:41 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط الحادي عشر عن فوز «الفايز» لمحمد بخيت بن محمد المنصوري باللقب مسجلاً 6:34:27 دقائق، وأهدت «مضيحة» لقب الشوط الثاني عشر إلى سالم أحمد بالحوتة العامري بزمن قدره 6:37:11 دقيقة، بينما ذهبت الصدارة في الشوط الثالث عشر إلى «ربشة» لسالم أحمد بالحوتة العامري بـ6:31:50 دقائق.



وتمكن «غازي» لمحمد خاتم بن محمد الشامسي من الفوز بالشوط الرابع عشر مسجلاً 6:27:86 دقائق، بينما توجت «كارثة» لذياب ناصر البخيت علي العامري بلقب الشوط الخامس عشر مسجلة 6:46:08 دقائق، وفاز «المسعودي» لناصر محفوظ بن خميس بلقب الشوط السادس عشر مسجلاً 6:38:17 دقائق.



وتفوقت «غازية» لمحفوظ خميس بن علي في الشوط السابع عشر محققة اللقب بزمن قدره 6:35:64 دقائق، وحصد «معترض» للمالك نفسه لقب الشوط الثامن عشر بـ6:34:30 دقائق.

وتوّجت «لميا» لسالم الدهيمي حمد العامري بلقب الشوط التاسع عشر مسجلة 6:39:24 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط العشرين إلى «شاهين» لبخيت حمد بالعود العامري مسجلاً 6:32:78 دقائق.