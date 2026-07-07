جلبوت مديراً فنياً للبطائح

أعلن نادي البطائح تعاقده رسميًا مع المدرب الوطني محمد جلبوت، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار استعدادات النادي للموسم المقبل، وسعيه لتعزيز الجاهزية الفنية وتحقيق أهدافه التنافسية.



وأكد النادي، في بيان رسمي، أن التعاقد مع جلبوت يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة، والاستفادة من الخبرات الفنية التي يمتلكها المدرب الوطني في قيادة المرحلة المقبلة.



وأعربت إدارة البطائح عن ثقتها في قدرة محمد جلبوت على قيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية، متمنية له ولأعضاء جهازه الفني التوفيق والنجاح، وأن يحققوا تطلعات جماهير النادي ويقودوا الفريق إلى المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.



ويتطلع البطائح إلى العودة إلى دوري أدنوك للمحترفين، والذي هبط منه الفريق بنهاية الموسم الماضي 2025-2026، لينافس في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.