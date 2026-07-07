«أفعال» تتصدر منافسات اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن

تواصلت، صباح اليوم، منافسات اليوم الخامس من السباق التمهيدي الأول ضمن مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين، بمنافسات سن اللقايا على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم.



وافتتحت «أفعال»، لخليفة محمد بن سيف حسين العليلي، المنافسات بحصد لقب الشوط الأول محققة 4:33:40 دقائق، وذهب لقب الشوط الثاني إلى «هتان» لسعيد سالم بن حمد الدرعي، بزمن قدره 4:32:64 دقائق.



وتصدرت «الراعية» لمحمود حمد بن محمد الدرعي، الشوط الثالث مسجلة 4:40:99 دقائق، بينما توّج «الفارس» لسيف منصور سيف بن عفصان الخييلي، بلقب الشوط الرابع بـ 4:39:80 دقائق، وحققت «زاهية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الفوز في الشوط الخامس مسجلة 4:40:48 دقائق، و«الوثبة» لمطر سالم بن حمد الحبسي، لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:39:99 دقائق.



وفاز «مشوش» لمبارك حمد بن علي الجديدي، بلقب الشوط السابع، بـ 4:33:48 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط الثامن إلى «سيافة» لشطيط سالم بن راشد الكتبي، محققاً 4:34:31 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع عن فوز «مرموقة» لعبدون زويد بن برغش الجحافي، بالمركز الأول مسجلة 4:32:53 دقائق، بينما فاز «مجمل» لسالم أحمد بالحوتة العامري، بـالشوط العاشر محققاً 4:36:28 دقائق.



وهيمنت «مهمة» لعلي سالم بن عمر الشامسي، على لقب الشوط الحادي عشر بزمن قدره 4:38:86 دقائق، وانتزع «كحال» لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي، لقب الشوط الثاني عشر بـ 4:33:37 دقائق.



وسجل «الباهي» لسليمان سالم بن حاكم المالكي، أفضل توقيت في الفترة الصباحية، متصدراً الشوط الثالث عشر بـ 4:32:34 دقائق، وفاز «منوه» لعلي مسفر بن علي الخييلي، بلقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 4:37:01 دقائق، ثم اختتم «السنافي» لأحمد سهيل بن مهنا المحرمي المنافسات بحصد لقب الشوط الخامس عشر، مسجلاً 4:36:92 دقائق.