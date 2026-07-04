اتحاد الرياضيين العرب: منتخب «الفراعنة» قادر على منافسة أكبر المنتخبات العالمية

أكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة والمشرف العام على اتحاد الرياضيين العرب، أن فوز المنتخب المصري لكرة القدم على منتخب أستراليا وتأهله إلى الدور الـ16 من مونديال 2026، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة للإصرار والعزيمة والانضباط، ليبرهن منتخب «الفراعنة» أن الكرة العربية قادرة على المنافسة في أكبر المحافل العالمية، وأنه يمتلك من الكفاءة والإمكانات ما يؤهله لمنافسة أكبر منتخبات العالم.

وأوضح رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة، عن ثقته وثقة اتحاد الرياضيين العرب الكاملة في قدرة المنتخب المصري على مواصلة مشواره المشرف في البطولة، متمنياً له التوفيق في المباراة القادمة أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب، وعلى الرغم من صعوبة المواجهة إلا أن النسخة الحالية من المونديال أثبتت أن هناك قوى أخرى قادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة من بينها منتخب مصر.

وقال: «لدي ثقة بأن المنتخب المصري قادر على تقديم صورة جيدة ومستوى متميز ولربما يحقق الفوز مثلما حققه المنتخب السعودي النسخة الماضية 2022 في قطر على المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ميسي، نتمنى لمنتخب مصر تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير العربية مع المنتخب المغربي الشقيق، وكذلك مواصلة كتابة التاريخ، وإسعاد الملايين من عشاق الكرة العربية في مختلف أنحاء العالم».

وختم تصريحاته، موجهاً تهنئة اتحاد الرياضيين العرب إلى الشعوب العربية عامة والشعب المصري عاشق كرة القدم وإلى الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب المصري، بمناسبة الإنجاز والتأهل المستحق إلى دور الستة عشر، بعد الأداء البطولي والروح القتالية التي جسدها نجوم «الفراعنة» في مواجهة منتخب أستراليا، ليكتبوا صفحة جديدة مشرقة في سجل الكرة المصرية والعربية.