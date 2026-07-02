«نادي خورفكان للمعاقين» يشارك في بطولة أولوموتس لألعاب القوى بالتشيك

أعلن نادي خورفكان للمعاقين مشاركة فريق ألعاب القوى بالنادي في بطولة «أولوموتس الدولية» - الجائزة الكبرى 2026، بجمهورية التشيك خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو الجاري. ونوه النادي إلى انطلاق برنامج الاستعدادات لفريقي ألعاب القوى ورفعات القوة في المعسكر الحالي بالعاصمة براغ، وأكد أهميته في رفع مستوى اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس الإدارة، حرص النادي على توفير أفضل برامج الإعداد للفرق الرياضية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للاعبين، موضحا أن المعسكرات الخارجية أحد الركائز الأساسية في إعداد الفرق، لما توفره من فرص للتدريب المكثف والتفرغ الكامل.



وأشار الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي إلى أن المعسكر يقام ضمن خطة إعداد متكاملة، في أجواء تدريبية متقدمة وتوقع أن يسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى المنافسة، بما يخدم تطلعات النادي.



بدوره، نوه عبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين رئيس البعثة، إلى أن اختيار جمهورية التشيك جاء نظرا لما توفره من بيئة تدريبية مناسبة، وإمكانات رياضية متقدمة تساعد على تنفيذ البرنامج الفني قبل بداية الموسم الجديد.