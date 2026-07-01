راشد بن حمد الشرقي يزور نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة

زار الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وكان في استقباله محمد الحلاق، المدير التنفيذي للنادي. واطّلع الشيخ راشد الشرقي خلال الزيارة على مرافق النادي المختلفة، التي شملت قاعات التدريب، والمكاتب الإدارية، وقاعات إقامة البطولات والمنافسات، إضافة إلى المساحات المخصصة لاستقبال اللاعبين وتنظيم الأنشطة، واستمع إلى شرح حول البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي في مجال رياضة الشطرنج، ودوره في إعداد وصقل المواهب الوطنية وتنمية قدرات اللاعبين بمختلف الفئات العمرية.



وأشاد بالمستوى المتميز الذي يتمتع به نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وبما يضمه من مرافق وتجهيزات حديثة تسهم في توفير بيئة تدريبية متكاملة، مثمناً الجهود التي يبذلها القائمون على النادي في نشر ثقافة الشطرنج، واكتشاف المواهب، وتعزيز حضور الإمارة في المحافل الرياضية والثقافية.



من جانبه، أعرب محمد الحلاق، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن بالغ شكره وامتنانه لسموه على هذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أن الزيارة تشكل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل والارتقاء بمستوى البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي، بما يسهم في تحقيق تطلعات إمارة الفجيرة في رعاية الشباب والتميز الرياضي.