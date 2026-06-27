محمد شاهين: ممارسة الرياضة داخل المجمعات خياراً مثالياً خلال الصيف

أكد محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس اللجنة الفنية، أن ممارسة الرياضة داخل المجمعات والمرافق المكيفة أصبحت الخيار الأمثل خلال فصل الصيف، لما توفره من بيئة آمنة وصحية تتيح لأفراد المجتمع مواصلة ممارسة النشاط البدني بعيداً عن تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، معبراً عن إعجابه بمبادرة مركز «أدنيك» بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي وصفها بأنها نموذج رائد في استثمار المرافق الكبرى لخدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الرياضة.

وقال الحوسني: من أهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال الصيف تجنب ممارسة التمارين في أوقات الذروة، خاصة بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلا إذا كانت التمارين تقام في أماكن مكيفة ومجهزة. كما ننصح بالإكثار من شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين لتعويض السوائل وتجنب الجفاف، إلى جانب الالتزام بالتدرج في شدة التمارين وعدم إجهاد الجسم.

وأضاف: الرياضة داخل المجمعات والمرافق المكيفة أصبحت خياراً مثالياً خلال أشهر الصيف، لأنها توفر بيئة آمنة ومريحة تناسب جميع أفراد المجتمع، ومنهم الأطفال وكبار السن، كما أنها تقلل التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحمي الممارسين من مخاطر الإجهاد الحراري والأشعة فوق البنفسجية، وتسهم في المحافظة على الانتظام في ممارسة الرياضة طول العام دون التأثر بارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة.

وأشاد الحوسني بمبادرة مركز «أدنيك»، مؤكداً أنها تعكس رؤية متطورة في استثمار المرافق والمنشآت الكبرى لخدمة المجتمع، وقال: أعجبت كثيراً بفكرة تنظيم المسارات الرياضية داخل أدنيك، فهي مبادرة مبتكرة تستثمر المساحات الواسعة والمرافق المكيفة لتوفير تجربة رياضية آمنة ومريحة، وتشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي حتى في فصل الصيف.

وأضاف الحوسني أن مثل هذه المبادرات تحقق مكاسب مجتمعية كبيرة، من أبرزها تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، وتوفير بيئة رياضية مكيفة وآمنة، وإتاحة أنشطة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الفعاليات الرياضية، بما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة واللياقة البدنية وجودة الحياة.

ووجّه الحوسني الشكر إلى جميع القائمين على دعم وتنفيذ هذه المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة، مؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية يضع جميع إمكاناته الفنية وخبراته في خدمة هذه المبادرات، وقال: «نحن في الاتحاد على استعداد دائم لتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في إنجاح البرامج والفعاليات التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وترسخ ثقافة الحياة الصحية المستدامة».