«اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية» ينظم مبادرة «جالاكسي رن كلوب» في دبي

نظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مبادرة «جالاكسي رن كلوب»، أول فعالية جري مجتمعية في ممشى دبي مارينا، بمشاركة 55 عداءً وعداءة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. وشهدت الفعالية مشاركة عائلات وهواة رياضة الجري ومبتدئين ورياضيين ذوي خبرة، إضافة إلى مشاركين من فئة الناشئين ممن تزيد أعمارهم على 10 سنوات، في إطار مبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة.



وانطلقت الفعالية عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بعد إجراء تمارين الإحماء وتقديم الإرشادات الأساسية للمشاركين، قبل الانطلاق على مسار الجري في ممشى دبي مارينا. وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات وفق مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و7 كيلومترات، بما يتيح للجميع المشاركة وفق قدراتهم البدنية ومستوياتهم المختلفة، في أجواء مجتمعية مفتوحة.

كما تضمن الحدث أنشطة توعوية مرتبطة بالصحة العامة والتغذية والتعافي البدني، إلى جانب استخدام تقنيات تساعد المشاركين على متابعة مستويات نشاطهم البدني وأدائهم الرياضي.



وأكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إن المبادرة تأتي ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية، مؤكداً أهمية توفير بيئات رياضية مفتوحة تشجع مختلف الفئات العمرية على تبني أسلوب حياة صحي.



وأشار أحمد جوهر إلى أن الإقبال الذي شهدته الفعالية الأولى يعكس تنامي الاهتمام بالرياضة المجتمعية، ويؤكد أهمية المبادرات التي تجمع بين النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي. ومن المقرر أن تستمر لقاءات «جالاكسي رن كلوب» أسبوعياً كل يوم سبت في دبي مارينا، مع دراسة التوسع إلى مواقع أخرى في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة.