تتويج الفائزين في منافسات «صيف العين» للشطرنج

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أمس، بطولة الشطرنج السريع، ضمن مهرجان صيف العين الدولي 2026، في مركز أدنيك، بمشاركة 107 لاعبين ولاعبات، وتوج الفائزين في منافساتها عمر محمد الوسواسي، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية. وأسفرت النتائج عن فوز غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، وجانغوزو رولادو بالمركز الثاني، وأحمد محمد سعيد بالمركز الثالث.



كما حصد محمد سعيد الشامسي، وشيخة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعب ولاعبة من الإمارات، بينما فاز أحمد يونس الخميري، وتالين عسلية بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 14 عاماً، وإيفان إلياس، وأسماء عسلية بجائزتي الأفضل تحت 12 عاماً، وزايد محمد العلي، وملاك سيد بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 10 أعوام.