الجالية الفلبينية في العين تحتفل بالذكرى الـ 128 للاستقلال

أقامت الجالية الفلبينية في العين احتفالاً مميزاً بالذكرى الـ 128 للاستقلال في مكتبة زايد المركزية، حيث استقبلت أكثر من 1200 ضيفاً على مدى اليوم، بحضور ألفونسو أ. فير، سفير الفلبين لدى الدولة، إلى جانب نخبة من الضيوف وقادة المجتمع، منهم: الدكتور آدم محمد آدم البلوشي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإمارات لمكافحة السرطان؛ وسعيد الجابري «بلدية العين»؛ والنقيب سمير السيد الحاشي؛ والدكتور حسين يسلم بن سميدة، خبير الشؤون المالية والتشغيلية؛ والدكتور ديفيد جولييس، مدير مستشفى NMC التخصصي بالعين؛ وسالم حمدان سالم غالب العامري، رئيس الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو في الإمارات العربية المتحدة، مريم فرنانديز ميندوزا، وفاطمة عبدالله النيادي، وإيلينا سي. كروز، والدكتورة وفاء قاسمي.



امتلأ المكان بأجواء احتفالية بهيجة، حيث اجتمعت العائلات وأفراد المجتمع للاحتفاء بالتراث والثقافة والوحدة الفلبينية، كما استمتع الحضور بباقة متنوعة من العروض الثقافية التي أبرزت مواهب وتقاليد الجالية الفلبينية، وقدم الرعاة والشركاء مجموعة متنوعة من الخدمات والمأكولات والمنتجات الفلبينية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تناسب جميع الأعمار.



وإضفاء لمزيد من البهجة على أجواء الاحتفال، نظمت جمعية فرسان ريزال فرع العين مسابقة للشعارات والملصقات للشباب، لتشجيعهم على التعبير عن وطنيتهم ​​وإبداعهم وتقديرهم لتاريخ وثقافة الفلبين. كما شكل الاحتفال منصة لتعزيز الروابط الثقافية وتوطيد أواصر الصداقة بين مختلف الجاليات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعكست المشاركة الكبيرة والحماسية روح الفخر والصمود والتضامن الفلبيني الراسخة التي لا تزال توحد الفلبينيين في الخارج.



من جهتها، تقدمت الجالية الفلبينية في العين بجزيل الشكر والامتنان لضيوفها الكرام، والشركاء، والمنظمات، والجهات الراعية، والمتطوعين، والحضور الذين أسهموا بدعمهم في إنجاح هذه المناسبة المهمة، وجاءت مشاركتهم الجماعية في الاحتفال تكريماً لا يُنسى للتراث والقيم المشتركة والروح النابضة بالحياة للشعب الفلبيني.