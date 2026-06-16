37 ميدالية للشارقة الرياضي للمرأة في بطولة الفجيرة

اختتمت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة موسم 2025-2026، بحضور لافت في بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة التي أقيمت من 12 إلى 14 يونيو الجاري، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة نادي خورفكان الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية ونادي أبوظبي للمبارزة وأكاديمية MK، حيث نجحن في حصد 37 ميدالية.



وشهد اليوم الأول من البطولة تألقاً واضحاً للاعبات النادي في منافسات تحت 10 سنوات وتحت 20 سنة، ففي سلاح الإيبيه تحت 10 سنوات توّجت شيخة الأنصاري بالميدالية الذهبية، فيما أحرزت عذبة سعود الفضية.



وفي سلاح الفلوريه تحت 10 سنوات أضافت كل من فاطمة البلوشي وريم الشعالي ميداليتين برونزيتين لرصيد النادي، أما في سلاح السابر تحت 10 سنوات فقد فرضت لاعبات الشارقة سيطرتهن على منصة التتويج بحصد الذهبية عبر حبيبة الحمادي، والفضية بواسطة سارة ثابت، والبرونزية عن طريق لطيفة علي، وأضافت حصة البلوشي برونزية الإيبيه تحت 20 سنة، وشمة المهيري برونزية الفلوريه تحت 20 سنة، فيما تألقت ليان ثابت بإحراز ذهبية السابر تحت 20 سنة، تلتها شمة السويدي بالفضية، ومهرة الزرعوني بالبرونزية.



وفي اليوم الثاني واصلت لاعبات النادي حصد الميداليات عبر مختلف الأسلحة، حيث أحرزت زينب النحلة ذهبية الإيبيه تحت 12 سنة، وأضافت شيماء القاز برونزية الفئة ذاتها، فيما حققت روضة الجديع فضية الإيبيه تحت 17 سنة.



وفي السابر توّجت نورة الكتبي بذهبية تحت 12 سنة، وميثاء المرزوقي بالفضية، فيما نالت فاطمة الحمادي البرونزية، كما أحرزت شمة السويدي ذهبية السابر تحت 17 سنة، وأضافت مهرة الزرعوني برونزية جديدة.



وفي سلاح الفلوريه حققت تولين محسن الذهبية، والريم الشامسي الفضية، فيما أحرزت فطيم البدواوي البرونزية في منافسات تحت 12 سنة، قبل أن تختتم شمة المهيري منافسات اليوم بذهبية تحت 17 سنة، وأضافت دانة الشامسي برونزية الفئة ذاتها.



أما اليوم الثالث فقد شهد استمرار التألق في الفئات الأكبر سناً، حيث أحرزت زينب الحوسني ذهبية الإيبيه للعمومي، وأضافت تولين بدير برونزية الفئة ذاتها، فيما توّجت مريم المرزوقي بذهبية الإيبيه تحت 15 سنة، ونالت جوري آل علي البرونزية.



وفي السابر العمومي حققت مريم الدغيدي الميدالية الذهبية، وأضافت مهرة عبدالله البرونزية، بينما حصدت نورة الكتبي ومهرة الزرعوني برونزيتين في منافسات تحت 15 سنة. وفي سلاح الفلوريه أحرزت زينب موسى الفضية في فئة العمومي، فيما توّجت مايا دياب بذهبية تحت 15 سنة، وحلت تولين محسن ثانية لتحصد الفضية، وأضافت الريم الشامسي الميدالية البرونزية.

وبحصيلة إجمالية بلغت 37 ميدالية بواقع 12 ميدالية ذهبية و8 فضيات و17 برونزية، أكدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة قوة حضورهن في مختلف الأسلحة والفئات العمرية.



وأكدت مي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن حصيلة بطولة الفجيرة المجمعة تمثل ختاماً مميزاً لموسم حافل بالمشاركات والإنجازات، كما يشكل هذا الإنجاز تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت على مدى الموسم من قبل اللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية ويعكس مستوى الالتزام والانضباط الذي أظهرته اللاعبات في مختلف المحطات التنافسية.



بدورها، أكدت بلقيس الشحي، رئيس شعبة التحليل والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن «ما تحقق في بطولة الفجيرة المجمعة يعكس نضجاً واضحاً في مسار إعداد لاعبات المبارزة داخل أندية المؤسسة ونحن نعمل في المؤسسة على صناعة استمرارية فنية تضمن وجود لاعبات قادرات على التطور بثبات وتمثيل أندية المؤسسة بكفاءة ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة قادرة على الحضور في مختلف الاستحقاقات».