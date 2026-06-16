ذياب الشميلي.. موهبة إماراتية صاعدة تحلم بذهب التايكواندو

بعينين تملأهما الثقة وحلم لا يعرف المستحيل، يواصل لاعب نادي الشارقة للألعاب الفردية، ذياب عيسى عبدالله الشميلي، رسم خطواته الأولى نحو مستقبل واعد في رياضة التايكواندو، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في فئة الأشبال للموسم الرياضي 2025-2026 من اتحاد الإمارات للتايكواندو.



ورغم أن عمره لا يتجاوز تسع سنوات، فإن ذياب الشميلي، الحاصل على الحزام الأسود، يتحدث بلغة الأبطال، واضعاً نصب عينيه هدفاً كبيراً يتمثل في الوصول إلى منصات التتويج الأولمبية ورفع علم الإمارات في أكبر المحافل الرياضية العالمية.



وقال الشميلي إن هذا التتويج منحه دافعاً أكبر للاستمرار في التدريبات وبذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن النجاح الذي حققه لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة الانضباط والإصرار والدعم المتواصل من أسرته ومدربيه.



وأضاف: أشعر بالسعادة والفخر لأنني تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية في جميع البطولات التي شاركت فيها خلال الموسم، إضافة إلى ذهبية الألعاب المدرسية، باستثناء بطولة واحدة حصلت فيها على الميدالية الفضية. هذه النتائج تجعلني أكثر حماساً لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.



وأوضح أن رحلته مع التايكواندو بدأت في فئة البراعم، حيث اعتلى منصة التتويج لأول مرة بحصوله على الميدالية الذهبية، قبل أن يواصل تألقه في فئة الأشبال، محققاً ذهبيتين في بطولتين دوليتين أقيمتا في سلطنة عُمان، إلى جانب اختياره أفضل لاعب موهوب في فئة الأشبال.



من جانبها، أكدت والدته خلود الدهماني أن شغف ذياب بالرياضة وحبه للتدريب كانا واضحين منذ بداياته، مشيرة إلى أن حلمه الحقيقي هو الوقوف يوماً ما على منصات التتويج الدولية والأولمبية.



وقالت: شعرت بفخر كبير وأنا أراه يتوج بلقب أفضل لاعب في فئة الأشبال. هذا الإنجاز ثمرة اجتهاده وإصراره، وأتمنى أن يواصل طريقه بثبات حتى يحقق كل أحلامه الرياضية. واختتمت حديثها بتوجيه الشكر إلى اتحاد الإمارات للتايكواندو والمدربين وكل من أسهم في تطوير مستوى ابنها، متمنية له المزيد من النجاحات في مسيرته المقبلة.



وبينما يخطو ذياب الشميلي بثقة نحو المستقبل، تبدو أحلامه أكبر من عمره، وإصراره أكبر من التحديات، ليبقى الذهب الأولمبي هدفاً يرافق كل حصة تدريبية وكل مباراة يخوضها على طريق المجد.