«اتحاد لووشو والكونغ فو العربي» يحتفل بعيد استقلال الفلبين في العين

يشارك الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو في الإمارات، الجالية الفلبينية في العين احتفالها بالذكرى 128 لاستقلال الفلبين، السبت المقبل، في مكتبة زايد المركزية، وسيشهد الحفل السفير ألفونسو أ فير، سفير الفلبين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسالم العامري، رئيس الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو في الإمارات، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة والداعمين من مدينة العين.



وانطلاقاً من النجاح الذي حققته احتفالات كالايان 2024 وكالايان 2025، تعد احتفالات هذا العام بأن تكون أضخم وأكثر إثارة، حيث ستتضمن عروضاً ثقافية، وسوقاً شعبياً، وفرصاً للتواصل مع الشركات والمنظمات الشريكة.



يهدف الاحتفال السنوي إلى إبراز التراث الفلبيني وتعزيز الروابط الثقافية والتفاعل المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع في مدينة العين. كما أعربت الجالية الفلبينية في العين عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها المتواصل للفعاليات متعددة الثقافات التي تعزز التبادل الثقافي والوحدة والتعاون.