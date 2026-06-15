اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية يفتح باب التسجيل في بطولة الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، المقرر إقامتها يوم 26 يوليو المقبل في مسرح «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام، وذلك ضمن أجندة الاتحاد للموسم الرياضي الحالي.



ودعا الاتحاد اللاعبين الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة وتمتد لغاية شهر واحد، وذلك عبر الرابط المنشور في حساب اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في «الإنستغرام» الاستوري، استعداداً لخوض منافسات البطولة التي تعد من أبرز البطولات المحلية، وتشهد سنوياً مشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الفئات، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة.



وقال أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات: ندعو جميع اللاعبين واللاعبات إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في بطولة الإمارات، التي تمثل واحدة من أهم المحطات على أجندة الاتحاد خلال الموسم، لما توفره من فرصة حقيقية لإبراز المستويات الفنية واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً.



وأضاف: حرص الاتحاد على فتح باب التسجيل مبكراً بهدف منح المشاركين الوقت الكافي للاستعداد بالشكل الأمثل، كما نعمل على توفير جميع عوامل النجاح التنظيمية والفنية لضمان خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في دولة الإمارات.



وتابع: تشهد اللعبة تطوراً ملحوظاً من حيث أعداد الممارسين والمستويات الفنية، ونتطلع إلى أن تكون البطولة منصة لتعزيز روح التنافس الشريف واختيار العناصر المتميزة لدعم المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة.

واختتم: نتوقع مشاركة قوية ومنافسات مميزة في مختلف الفئات، وندعو الجماهير ومحبي اللعبة إلى الحضور ومساندة اللاعبين، بما يسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم.