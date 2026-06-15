الاتحاد الدولي للشطرنج يمنح الحكم محمد الحلاق لقب «خبير اللعب النظيف»

منح الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» محمد عبد الغني الحلاق الحكم الدولي والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، اللقب المرموق «خبير اللعب النظيف»، ليصبح بذلك أول حكم دولي عربي يحصل على هذا الاعتماد التخصصي، بين 38 خبيراً فقط على مستوى العالم المعتمدين رسمياً في مجال اللعب النظيف.



ويشارك محمد عبد الغني الحلاق حالياً ضمن فريق اللعب النظيف في بطولة العالم للشطرنج للناشئين بإيطاليا وسط مشاركة بارزة للاعبين من مختلف دول العالم، وهي المرة الخامسة التي يشارك فيها في بطولات العالم إذ سبق له شغل منصب حكم وخبير لعب نظيف معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج في أربع بطولات عالم متتالية سابقة، وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تطوير لعبة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن خبراته الواسعة في إدارة وتحكيم وتنظيم البطولات الكبرى.



من جانبه، توجه محمد عبد الغني بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وإلى أسرة الشطرنج الإماراتية على دعمهم المتواصل، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات للعبة خلال المرحلة المقبلة.



وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الشطرنج في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور المحوري الذي يؤديه نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتمكينها.



وأوضح الحلاق، أن منظومة اللعب النظيف أصبحت إحدى الركائز الأساسية في الشطرنج الحديث، في ظل اعتماد إجراءات رقابية متطورة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، مشدداً على حرصه على توظيف هذه الخبرات الدولية بما يسهم في تعزيز مسيرة الشطرنج الإماراتي وترسيخ حضوره على الساحة العالمية.