4 ذهبيات لسباحي نادي مليحة في كأس الإمارات

حقق نادي مليحة الثقافي الرياضي إنجازاً جديداً في منافسات السباحة بعد نجاح لاعبيه في حصد أربع ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة كأس الإمارات للسباحة للعمومي والبراعم «13 و14 سنة»، التي أقيمت في نادي المدام الثقافي الرياضي، بمشاركة واسعة من سباحي الأندية على مستوى الدولة.



وقدم سباحو نادي مليحة مستويات فنية متميزة طوال منافسات البطولة، تمكنوا من خلالها من اعتلاء منصات التتويج وتحقيق أربع ميداليات ذهبية، في تأكيد جديد على التطور المتواصل الذي تشهده رياضة السباحة بالنادي والجهود المبذولة في إعداد وتأهيل اللاعبين للمنافسات المختلفة.



وأشاد حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس لجنة الألعاب الفردية، بالنتائج التي حققها لاعبو النادي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة العمل المتواصل والتعاون بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، إلى جانب الدعم الذي توليه إدارة النادي للألعاب الفردية باعتبارها إحدى الركائز المهمة في مسيرة الإنجازات الرياضية.



وأشار الكتبي إلى أن نادي مليحة يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى تطوير المواهب الرياضية وصقل قدراتها بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج ورفع مستوى التنافسية في مختلف البطولات، لافتاً إلى أن ما تحقق في بطولة كأس الإمارات للسباحة يعكس حجم الجهود المبذولة والاستعدادات التي تسبق المشاركات الرسمية.



وأكد الكتبي أن نادي مليحة مستمر في الاستثمار في المواهب الرياضية الواعدة وتوفير كافة مقومات النجاح لها، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي النادي على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز مكانة النادي ويجسد رؤيته في صناعة أبطال قادرين على المنافسة ورفع راية النادي في مختلف المحافل الرياضية.