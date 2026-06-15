«صيف بالرميثة».. بيئة آمنة لصناعة المواهب وتنمية المهارات

يشهد البرنامج الصيفي الـ31 لنادي بالرميثة الرياضي والثقافي إقبالاً كبيراً من الطلبة، حيث يواصل النادي دوره المجتمعي في استثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتوعوية المخصصة للفئات العمرية من 5 إلى 17 عاماً، والذي تستمر فعالياته صباحاً ومساء حتى 31 أغسطس المقبل.



وأكد عبدالله بالرميثة، المدير التنفيذي للنادي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم في بيئة آمنة ومحفزة، مشيراً إلى أن النادي وفر جميع الإمكانات اللازمة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.



ويتضمن البرنامج بطولات ومسابقات رياضية في كرة القدم والسباحة وكرة السلة والألعاب الفردية، إلى جانب ورش لتنمية المهارات القيادية والشخصية.

ويواصل البرنامج تحقيق نجاحه عاماً بعد عام، ليؤكد مكانة النادي مؤسسة مجتمعية فاعلة تسهم في تنمية قدرات النشء وإعداد أجيال متميزة من أبناء دولة الإمارات والمقيمين فيها.