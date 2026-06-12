نادي الذيد يستضيف أول دورة آسيوية متقدمة لمدربي اللياقة البدنية في الإمارات

يستضيف نادي الذيد الثقافي الرياضي الدورة المتخصصة لمدربي اللياقة البدنية لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت عنوان «دورة مدربي كرة القدم للياقة البدنية الآسيوية، والتي تمثل المستوى الرابع والأعلى في تأهيل مدربي اللياقة البدنية العاملين مع أندية المحترفين، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري، في خطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها دولة الإمارات في استضافة البرامج التدريبية والتأهيلية القارية المتخصصة.



وتشهد الدورة مشاركة 12 مدرباً للياقة البدنية يمثلون عدداً من أندية الدولة وخارجها، حيث يتلقون برنامجاً تدريبياً متقدماً يهدف إلى تطوير معارفهم وخبراتهم العلمية والعملية في مجال إعداد اللاعبين بدنياً وفق أحدث المناهج والأساليب المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز مستويات الأداء في الأندية والمنتخبات.



وتكتسب الدورة أهمية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى قارة آسيا التي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى المتقدم، الأمر الذي يؤكد الثقة التي تحظى بها المنظومة الرياضية الإماراتية وقدرتها على استضافة وتنظيم البرامج القارية النوعية التي تستهدف تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة في مختلف مجالات كرة القدم.



ويشرف على تقديم محاضرات الدورة وإدارتها الأكاديمية الأستاذ الدكتور الأردني محمد خلف ذيابات، المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يقدم للمشاركين مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقات العملية المرتبطة بعلوم اللياقة البدنية الحديثة، وآليات التخطيط والإعداد البدني للاعبين، وطرق قياس الأداء وتطوير القدرات البدنية وفق متطلبات كرة القدم الاحترافية.



وشهد افتتاح الدورة حضور سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، إلى جانب جمال علي الحساني مدير التعليم باتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، وعامر عبدالرحمن منسق الدورات التدريبية باتحاد الكرة، حيث اطلع الحضور على برنامج الدورة وأهدافها والمحاور التدريبية التي تتضمنها.



ورحب سالم محمد بن هويدن الكتبي بالمشاركين، مؤكداً أن استضافة نادي الذيد لهذه الدورة القارية المتقدمة تأتي انسجاماً مع رؤيته في دعم جهود تطوير الكوادر الرياضية والفنية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الرياضية الوطنية والقارية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة كرة القدم وتطوير عناصرها الفنية وفق أحدث المعايير والممارسات المعتمدة دولياً. كما تمنى للمشاركين التوفيق والاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم المهنية ويسهم في تطوير مستويات الأداء البدني داخل الأندية والمنتخبات.



وتواصل الدورة أعمالها من خلال سلسلة من الجلسات النظرية والتطبيقية المكثفة التي تركز على أحدث المستجدات العلمية في مجال الإعداد البدني للاعبي كرة القدم، بما يعزز من قدرات المشاركين على توظيف المعرفة الحديثة في تطوير الأداء الرياضي وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية البدنية للاعبين في مختلف المنافسات.